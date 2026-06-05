Aereo in Turchia evacuato dopo che fumo è uscito da un power bank portatile

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I caricabatterie portatili, comunemente noti come power bank, funzionano con batterie agli ioni di litio e rappresentano seri rischi di incendio negli aerei, anche se molte persone non sono consapevoli dei rischi (o hanno scelto di ignorare le regole di sicurezza). Ma i passeggeri di un volo Pegasus Airlines tra Ankara e Izmir, in Turchia, probabilmente non dimenticheranno mai il volo, poiché sono stati evacuati dall'aereo dopo che un power bank di un passeggero ha iniziato a emettere fumo.

Turkiye Today riferisce che l'aereo stava per decollare dall'aeroporto di Esenboga ad Ankara e si stava preparando a operare il volo di linea per Izmir quando ha iniziato a uscire fumo da un caricabatterie portatile appartenente a un passeggero.

L'aereo non decollò mai e fu deviato a terra, e tutti i passeggeri furono evacuati per precauzione. Non ci sono stati feriti né danni all'aereo, ma ovviamente un ritardo fastidioso e significativo per i passeggeri.

L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha imposto nuove specifiche lo scorso marzo per "aumentare la sicurezza e la tranquillità sia per i passeggeri che per le compagnie aeree", limitando a due il numero di tali dispositivi che ogni passeggero può portare con sé e vietando l'uso durante il volo (anche se all'equipaggio sarà permesso usarli).

Power bank oltre i 160 Wh non sono consentiti su nessun aereo e, in ogni caso, tutti i power bank, indipendentemente dalla potenza, non possono essere messi sul bagaglio da stalla, solo su bagagli a mano. Il mese scorso, un volo EasyJet da Hurghada in Egitto a Londra Luton ha cambiato rotta per atterrare a Roma perché un passeggero ha detto ai membri dell'equipaggio che un caricabatterie portatile era nella stiva dell'aereo, ha riportato la BBC...