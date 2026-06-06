Chronicles: Medieval mostra un nuovo trailer di gameplay dinamico al Summer Game Fest

Chronicles: Medieval ha ricevuto una nuova presentazione di gameplay come parte del Summer Game Fest, che ci permette di approfondire le battaglie che vedremo quando affronteremo questo realistico gioco di strategia ambientato durante la Guerra dei Cent'anni.

Il trailer è narrato nientemeno che da Lars Mikkelsen, che ha anche un ruolo di narratore nel gioco. Chronicles: Medieval non ha una storia, ma ti permetterà di creare una tua narrazione con una mappa di campagna enorme e battaglie campali che ti permettono di comandare le tue forze come signore dell'Impero britannico, francese o del Sacro Romano Impero.

Come giocatore in battaglia, sei sia un comandante che un combattente. Darai ordini alle tue unità, ma starà a te assicurarti che le tue linee non si rompano tuffandoti nella mischia del combattimento. Lì incontrerai il sistema di combattimento del gioco e combatterai per la tua vita e per il morale delle tue truppe.

Chronicles: Medieval entra in Early Access nel 2026.