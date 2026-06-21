Il remake di Halo presenta requisiti bizzarri per la cooperativa locale

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Se siete tra i tanti che non vedono l'ora di giocare al prossimo Halo: Campaign Evolved in modalità cooperativa a schermo condiviso più avanti il prossimo mese, sembra che possiate aspettarvi di dover affrontare alcune procedure insolite.

Halo Studios ha spiegato come funzionerà la cooperativa locale, o meglio cosa tu e il tuo partner di gioco avrete bisogno affinché la cooperativa locale funzioni, in una sessione di domande e risposte pubblicata su HaloWayPoint. I giocatori Playstation 5 sembrano avere i requisiti più severi, dato che apparentemente entrambi avranno bisogno di un proprio abbonamento PS Plus e avranno i loro account Playstation collegati a account Microsoft unici.

I giocatori Xbox Series non sono molto più permissivi, dato che entrambi avranno bisogno del proprio account Microsoft. Sembra che nel caso di Halo: Campaign Evolved non sia permesso avere un solo giocatore con un account e l'altro come "ospite" nel sistema.

Pensiamo che questi requisiti suonino bizzarri e non eravamo sicuri se non avessimo semplicemente frainteso parte del messaggio, ma dopo aver letto il seguente testo direttamente da Halo Studio è difficile trarre un'altra conclusione:

XBOX Series X|S: Se giochi in split-screen su una console XBOX, anche il secondo giocatore avrà bisogno di un account Microsoft unico. Se vuoi giocare in cooperativa online, avrai bisogno di un abbonamento attivo al Game Pass XBOX. PlayStation 5®: Se giochi in split-screen su PlayStation 5®, entrambi gli account dovranno avere PlayStation Plus ed essere collegati a un account Microsoft. Avere questi abbonamenti PlayStation Plus attivi offrirà anche accesso al gioco cooperativo online.

È anche detto che gli utenti di Steam dovranno avere il proprio account collegato a un account Microsoft, ma oggi sembra una pratica più comune. Tuttavia, ti fa riflettere: sarà davvero possibile giocare in cooperativa locale offline?

Ti sembra un requisito ragionevole per un po' di splitscreen di Halo?