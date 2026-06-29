Jannik Sinner spiega le scarpe macchiate di sangue dopo essere sopravvissuto a un debutto a Wimbledon con cinque set

HQ

Jannik Sinner ha iniziato la difesa del titolo a Wimbledon con un spavento: una vittoria in cinque set contro Miomir Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3, durata tre ore e mezza, ma in cui il numero 1 del mondo ha poi vinto gli ultimi due set. Sinner ha ammesso di non aver giocato il suo primissimo (ha prodotto 52 errori non forzati), e questo prima del grande spavento: Sinner è scivolato ed è caduto sull'erba.

Sinner sembrava soffrire e aver subito un infortunio al ginocchio per il modo in cui le ginocchia si piegavano verso l'interno, ma si è alzato e ha rifiutato di chiedere un timeout medico. Tuttavia, dopo la caduta, apparvero alcune macchie rosse sul piede destro, che si diffusero sulla scarpa bianca.

Durante la conferenza stampa, Sinner ha spiegato che è solo un chiodo. "Sto bene. Sembra solo molto peggio di quello che è. In realtà sono molto sorpreso che mi abbiano lasciato continuare a giocare perché... tutta bianca, è diventata un po' rossa. È solo un'unghia", ha spiegato l'italiano, che non ha cambiato scarpe per non fermare il ritmo della partita (e non l'ha cambiato nemmeno durante le pause tra un set e l'altro).

"Non volevo disturbare Miomir. Penso che entrambi avessimo un buon ritmo. È stato un grande abbinamento per entrambi. Non volevo perdere tempo."Jannik Sinner affronterà Nuno Borges mercoledì.