Gli appassionati dei parchi a tema piangono la chiusura improvvisa di una delle migliori montagne russe del mondo... Dopo soli tre anni!

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Una catena di parchi divertimento negli Stati Uniti, Fun Spot America, ha annunciato la chiusura di uno dei loro tre parchi in attività, Fun Spot America - Atlanta. Il parco chiuderà il 2 agosto 2026, dopo soli tre anni di attività sotto il loro ombrello, anche se già operava come parco più piccolo principalmente con piste per go kart fin dagli anni '90.

Il parco non era niente di eccezionale... tranne per una giostra, una montagna russa in acciaio ad alto entusiasmo con l'aspetto di una vecchia montagna russa in legno del famoso produttore Rocky Mountain Constructions chiamata ArieForce One, considerata una delle migliori al mondo. È stata votata fino al 13° posto nella classifica delle migliori montagne russe in acciaio dai Golden Ticket Awards, ed è attualmente settima nella classifica mondiale di Captain Coaster, un sito IMDB in stile IMDB dedicato alle montagne russe.

Le montagne russe avevano un solo problema: il parco dove si trovava, proprio accanto a un'autostrada fuori Atlanta, quindi la partecipazione era molto bassa, e il resto delle attrazioni era per lo più da tipo luna park. Molti appassionati di montagne russe si sono semplicemente diretti ad Atlanta per quella specifica montagna russa, il cui futuro è incerto.

Nel migliore dei casi verrà smontato e venduto a un altro parco. Ma potrebbe essere lasciato lì in piedi, a marcire, dopo soli tre anni, così i fan delle montagne russe, dopo aver elaborato la notizia scioccante, aspettano ansiosamente altre notizie...