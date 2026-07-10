Chi è Arthur Fery, il nuovo numero 1 britannico che affronterà Zverev in semifinale di Wimbledon

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Le semifinali di Wimbledon per il singolare maschile si terranno oggi, venerdì 10 luglio, a partire da una partita tra Alexander Zverev (l'ultimo campione del Grande Slam al Roland Garros) e Arthur Fery, un giocatore di 23 anni che pochissime persone conoscevano prima di questo torneo.

Questa giocatrice nata in Francia (nata a Sèvres, da genitori francesi, con la madre ex tennista e il padre presidente del club di calcio Lorient; ma cresciuta a Wimbledon, Londra) aveva il miglior ranking in carriera, numero 114 del mondo, prima dell'inizio di Wimbledon... e sarà classificato 36º al mondo entro la prossima settimana nel peggiore scenario, diventando il numero 1 britannico, davanti a Cameron Norrie.

Il peggiore scenario è se venga sconfitto dal numero 3 mondiale Alexander Zverev oggi venerdì, alle 13:30 BST, 14:30 CEST, che potrebbe essere il caso più probabile. Fery non ha titoli ATP dopo aver debuttato nel circuito senior mesi fa, all'Open di Stoccolma nell'ottobre 2025. Tuttavia, Fery ha avuto una "corsa da favola" a Wimbledon, sconfiggendo Flavio Cobolli, Grigor Dimotrov e Zizou Bergs nel suo percorso verso la semifinale.

Zverev sarà una sfida difficile, ma se lo batterà, affronterebbe una leggenda come Novak Djokovic o il numero 1 del mondo Jannik Sinner nella finale del 12 luglio... il giorno in cui compirà 24 anni.