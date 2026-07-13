La cantante Mushkaa esegue una cover dell'inno Valorant 'Villain' alle VCT EMEA Finals di Barcellona

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Per celebrare le finali VCT EMEA Stage 2, che si terranno a Barcellona dal 28 al 30 agosto, Riot Games ha collaborato con il popolare artista spagnolo Mushkaa per creare un remix dell'inno Valorant, 'Villain', sia in spagnolo che in catalano. L'artista ha detto ai media:

"Quando Riot mi ha chiesto di reinterpretare 'Villain', ho subito amato l'idea di portare qualcosa dal mio mondo in una canzone che già significa così tanto per la comunità Valorant. Per me era importante che questa versione riflettesse davvero chi sono come artista, celebrando sia la lingua e la lingua spagnola che quella catalana, senza perdere l'energia e l'intensità che rendono la canzone originale così potente.

"Poter trasmettere questo remix dal vivo a Barcellona, davanti a migliaia di fan durante le VCT EMEA Stage 2 Finals, rende questa collaborazione ancora più speciale. Barcellona ha avuto un ruolo molto importante nella mia carriera, quindi poter accogliere, attraverso la musica, uno dei più grandi eventi esports al mondo è qualcosa di cui sono immensamente orgogliosa."

'Villain (take the shot)', pubblicato nel 2024, è rapidamente diventato uno dei brani simbolo di Valorant. Il remix di Mushkaa non solo dà nuova vita all'inno e lo avvicina ai suoi fan, ma segna anche la prima volta che le finali VCT EMEA Stage 2 2026 si tengono fuori dalla loro solita sede a Berlino. L'artista ha confermato che eseguirà "Villain" dal vivo all'evento all'Olympic Arena di Badalona. Riot fornirà ulteriori dettagli su questa esibizione a tempo debito.

Ora potete ascoltare la versione di "Villain" con Mushkaa su una qualsiasi delle piattaforme musicali abituali tramite questo link.