Victor Wembanyama possiede "un tipo di intelligenza diverso che raramente si trova nello sport", afferma il regista Anthony Marciano

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Victor Wembanyama potrebbe non aver vinto le finali NBA con i San Antonio Spurs, dato che hanno perso in Gara 5 contro i New York Knicks, ma quella delusione è solo un ostacolo per il ventiduenne, un giocatore estremamente popolare nel mondo NBA ma soprattutto in Francia, e che è stato appena confermato come star di copertina del videogioco NBA 2K27.

Ma la storia di successo di Wembanyama, così come quelle di altri attori come Rudy Gobert, Nicolas Batum o Evan Fournier, forse non sarebbe esistita senza due persone, Jérémy Medjana e Bouna Ndiaye, due agenti che ora sono protagonisti di un bellissimo film, The American Dream (Le Rêve américain).

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In un'intervista con il regista Anthony Marciano prima dell'uscita del film in Spagna il 24 luglio (già uscito in Francia a febbraio), il regista ci ha detto che il film parla davvero di amicizia, di valori che anche Wembanyama condivide. Per lui, è una stella diversa:

"È un'ispirazione incredibile per i giovani perché dà un buon esempio", ha detto Marciano. "È un giocatore che si comporta molto bene, che è riflessivo, simpatico, interessato a molte cose, che legge libri, gioca a scacchi, che rispetta gli altri giocatori e che ha molte virtù che dimostrano che il successo nella vita non sta nell'avere l'orologio più recente o guidare l'auto più recente."

Marciano probabilmente si riferisce al momento in cui Wemby è stato preso in giro da Nikola Jokic per aver preso un libro e letto durante le pause dell'All-Star match del 2025. "Penso che sia un esempio fantastico per i giovani. Non devi per forza mostrare la tua Ferrari; Anche giocare a scacchi e leggere un libro è molto importante."

Marciano aggiunge che Wemby, chiave nel successo della Francia alle Olimpiadi del 2024, ha contribuito a far diventare più popolare lo sport e "fa sognare le persone. Perché oltre a essere un atleta con competenze tecniche, è una persona equilibrata, interessata a molte cose, con valori umani, rispetto e un'intelligenza diversa, raramente presente negli sport molto focalizzati su questo aspetto."

Puoi leggere la nostra intervista completa con Anthony Marciano, regista di The American Dream, qui.