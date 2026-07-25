God of War Laufey ha una data di uscita

L'ex scrittrice di Santa Monica Studio spiega che i suoi ex colleghi hanno rivelato le "linee guida social più rigide" che PlayStation abbia mai avuto.

Questo significa anche che sarà rilasciato prima di gennaio 2028, quando Sony avrà deciso di porre fine a tutti i nuovi lanci fisici.

Deborah Ann Woll conosce God of War: Laufey da quasi dieci anni

23 Giugno 2026 alle 10:07 NEWS. Scritto da Alex Hopley

Quando è stata chiamata per il Ragnarök e per vedere la partita del 2018, alla nostra attrice Faye è stata detto che un giorno avrebbe avuto un suo gioco.