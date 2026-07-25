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God of War: Laufey

God of War Laufey ha una data di uscita

Senza troppe clamore, Sony ha rivelato la data di uscita del prossimo God of War.

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Non sono mancate voci e speculazioni, ma al San Diego Comic-Con 2026, Sony ha finalmente confermato che God of War Laufey uscirà su PlayStation 5 il 16 febbraio 2027.

Jason Schreier di Bloomberg aveva precedentemente previsto che God of War Laufey potesse arrivare già all'inizio del 2027, indicando febbraio o marzo. A quanto pare, aveva praticamente ragione.

Il gioco è stato presentato per la prima volta con un trailer di gameplay durante la presentazione State of Play di Sony a giugno. Purtroppo, l'annuncio della data di uscita non è stato accompagnato da un nuovo trailer, quindi dovrete accontentarvi dei filmati di gameplay della presentazione State of Play qui sotto.

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