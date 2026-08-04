Il combattente MMA Allan Nascimento muore nel sonno a 34 anni, conferma UFC

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Allan Nascimento, un artista marziale misto brasiliano, è morto all'età di 34 anni, apparentemente a causa di un infarto subito durante il sonno. La UFC ha confermato la tragica notizia, dicendo che è stato trovato inconsciente e, nonostante gli sforzi del team medico intervenuto, è stato dichiarato deceduto sul posto.

Nato a São Paulo, Nascimento ha iniziato ad allenarsi nel Muay Thai e ha iniziato la carriera professionistica nelle arti marziali miste nel 2011, con un record di 17-4 in Brasile, inclusi incontri negli Stati Uniti e in Giappone. È entrato nella Contender Series di Dana White nel 2018 e nell'UFC nel 2019, ma tutti i suoi incontri sono stati cancellati dopo il suo primo incontro nel 2021, contro Tagir Ulanbekov. Il suo ultimo incontro è stato una sconfitta contro Mitch Raposo nell'UFC 279 il 20 giugno 2026. Ha avuto un record di 4-2 in UFC, 22-7 complessivo.

"I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono con la famiglia, gli amici, i compagni di squadra e i cari di Allan in questo momento incredibilmente difficile", ha dichiarato UFC.

Il campione UFC Charles Oliveira, che era partner di allenamento di Nascimento, disse di aver "perso un fratello. "Non ho altro che gratitudine per averti con me durante l'allenamento, nell'angolo e per stare semplicemente insieme. Ti voglio bene, amico; Sei una leggenda."