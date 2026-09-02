Il sindaco di Lovanio blocca la partita di Europa League contro il club israeliano per la sicurezza pubblica

HQ

L'Hapoel Be'er Sheva F.C. è l'unico club israeliano ad aver partecipato a una grande competizione UEFA per club in questa stagione. La scorsa settimana, la squadra azera Sabah FK ha sconfitto l'Hapoel Be'er Sheva nei play-off, negando al club israeliano un posto in Champions League e mandandolo nella seconda divisione UEFA Europa League.

Nel sorteggio di Europa League per la fase di campionato, Be'er Sheva fu scelto per affrontare le seguenti squadre: Juventus, GNK Dinamo, Celta de Vigo e OFI Creta in casa, e AZ Alkmaar, Bournemouth, Beşiktaş e Union Saint-Gilloise in trasferta.

L'Union Saint-Gilloise ha sede nella capitale belga, Bruxelles, ma poiché il loro stadio non rispetta gli standard UEFA, giocano le partite casalinghe nelle competizioni europee in altri stadi. In questa stagione vogliono giocare tutte e quattro le fasi casalinghe di campionato a Lovanio, ma il sindaco di Lovanio, Mohamed Ridouani, ha già rifiutato di ospitare la partita contro la squadra israeliana, il che significherebbe anche l'arrivo dei tifosi israeliani locali.

Hapoel Be'er Sheva ha sede nella città di Beersheba/Be'er-Sheva, nel deserto del Negev, nel sud di Israele, e le partite casalinghe non si giocheranno in Israele, ma probabilmente si sposteranno in paesi neutrali come l'Ungheria o la Romania.

Come riportato dall'Associated Press, Ridouani non ha concesso il permesso per la partita, prevista per il 22 ottobre, "per motivi di sicurezza pubblica", nemmeno in uno stadio vuoto, e ha informato la UEFA, che passa la palla all'Union Saint-Gilloise: "È dovere del club ospitante trovare una sede alternativa".