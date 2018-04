Two Point Hospital è un gioco incentrato sui personaggi

Two Point Hospital si prepara a debuttare quest'anno, riportando il celebre sim ospedaliero con tutto l'humour e la personalità che ci si aspetterebbe dalla serie, e quando abbiamo parlato di recente con il lead designer Ben Huskins e il lead animator Chris Knott a Londra, ci hanno detto che i personaggi sono ciò che fa risaltare il gioco.

"È sicuramente un gioco incentrato sui personaggi, certo, e sicuramente fin dall'inizio con Two Point Studios il nostro piano è stato quello di creare "piccoli giochi per la gente", come li definiamo noi, come nello stile dei vecchi giochi Bullfrog e del vecchio sim di Lionhead", ci ha detto Huskins. "Quindi si tratta di far sì che le persone siano creative il più possibile e rendere il mondo il più affascinante possibile, ma anche di avere quel gioco di simulazione profondo in quel mondo della contea di Two Point".

"L'approccio all'animazione è quello di creare queste persone viventi, che respirano di cui vi prendete cura, perché non interagite direttamente con loro - non potete prenderle e spostarle, sono solo nell'ospedale, sono lì solo per essere curate", ha spiegato Knott. "Quindi volevamo renderle più interessanti e realistiche, vi importa davvero di loro, quindi quando entrano [...] vi fanno solo desiderare di guardare il mondo che vi circonda".

Cosa ne pensi di Two Point Hospital da quello che avete visto?