Ad uno sviluppatore siriano è stato negato il visto per partecipare ad una premiazione

Abdullah Karam è conosciuto nel mondo dei videogiochi per aver co-creato un gioco chiamato Path Out, un titolo autobiografico che racconta il suo lungo viaggio dalla sua terra natale. In effetti, non solo Karam è uno sviluppatore di talento, ma è anche un rifugiato siriano che è riuscito a farsi strada verso l'Europa.

Oggi, Abdullah Karam vive in Austria e lavora a Causa Creations, il suo gioco Path Out è stato nominato per l'Indie Prize Award, una cerimonia che si terrà a Londra questa settimana. Per arrivarci, lo sviluppatore siriano deve ottenere un visto.

Ed è qui che iniziano i problemi. Dopo aver avviato il processo ad aprile, Abdullah si è presentato con entusiasmo a tutti i colloqui necessari e ha compilato tutti i documenti. Tuttavia, il 23 maggio, ha ricevuto la notizia che il suo visto è stato negato. Uno dei principali motivi di questo rifiuto è la mancanza di chiarezza sulla sua situazione finanziaria e sul reddito della Siria, sebbene il suo salario sia esplicitamente menzionato nella lettera del suo datore di lavoro, ma come riportato dai nostri colleghi di GameIndustry, ci sarebbero alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni che non quadrerebbero. Ad esempio, si sarebbe dichiarato "padre di due figli indipendenti" anche se non ha mai menzionato di avere figli.

Abdullah Karam si è detto"triste e maltrattato" e non potrà partecipare alla cerimonia. La soluzione sarebbe stata quella di inviare un semplice reddito bancario per ottenere il visto, ma il rifiuto arriva a malapena una settimana prima dell'evento e i tempi sono troppo stretti per contestare la decisione.