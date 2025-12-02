Nexon illustra la roadmap 2026 per The First Descendant

HQ

Man mano che ci avviciniamo sempre di più alla fine del 2025, sviluppatori e studi stanno iniziando a spiegare e mostrare cosa hanno in serbo per il prossimo anno solare. Per Nexon, il creatore di The First Descendant, questo include la presentazione di una roadmap completa per l'anno a venire, che si concentra principalmente sui primi mesi del 2026 ma che si estende anche all'estate e oltre.

Per cominciare, a gennaio possiamo aspettarci alcuni cambiamenti e aggiunte sotto forma di Breach Tracking Field, un aggiornamento di Enzo e miglioramenti alle armi, tutti seguiti da un aggiornamento più grande a febbraio che coinciderà con il terzo episodio di Season 3.

Questo aggiungerà un nuovo Descendant noto come Dia, oltre a una messa a punto Arche, un rinnovo Legion Lab, l'edizione beta di Onslaught Mode, un Research Time Boosting Event, una nuova arma, un nuovo dungeon sottomarino, un nuovo dashboard delle missioni Descendant, un sistema di direttive operative e altro ancora.

Questo sarà l'aggiornamento più importante in Season 3 nel 2026, poiché il quarto Episode a maggio lancerà correttamente Onslaught Mode, aggiungerà un nuovo Void Vessel, rinfrescherà Difficult VIB e Farming Loop, ottimizzarà ulteriormente il gioco e aggiungerà una nuova arma.

Oltre a questo, Season 4 è previsto per l'estate, aggiungendo un nuovo mega dungeon sotto forma della battaglia finale con Karel, includendo anche un nuovo sistema di dungeon, l'arma Transcendent, che offre un nuovo Descendant, aggiunge Ultimate Hailey e riforma la storia principale.

Puoi vedere la roadmap completa qui sotto per ulteriori informazioni su cosa The First Descendant offrirà ai fan nel 2026.