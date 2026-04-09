Nexon sembra stare conducendo una revisione importante dei suoi progetti e ha cancellato "Project EL", un gioco a tema fantasy simile a GTA

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Questa mattina presto abbiamo riportato la ristrutturazione di NeoPle, lo studio dietro The First Berserker: Khazan, e come la stragrande maggioranza del suo team sia stata riassegnata a un altro gruppo all'interno di Nexon chiamato Team R. Si è scoperto che questa non è stata l'unica modifica apportata dalla società madre alla sua divisione sviluppo.

Secondo il media coreano MTN, con la recente nomina del nuovo CEO dell'azienda Patrick Söderlund (fondatore di Embark Studios e del recente successo ARC Raiders), è in corso una revisione approfondita del portafoglio progetti dell'azienda ed è stata presa la decisione di cancellare Project EL, che era stato in sviluppo attivo per due anni all'interno della divisione Big Games di Nexon Korea.

Il Progetto EL è stato un'impresa importante. Le informazioni limitate disponibili suggeriscono che si trattava di un'avventura sandbox open-world su larga scala, qualcosa di simile a un 'GTA fantasy', che faceva parte del gruppo di sviluppo EF (Prasia Electric) all'interno della Live Publishing Division, ma che nel 2024 fu trasferita alla Big Games Division per iniziare lo sviluppo su larga scala ed era guidata da Sim Ki-hoon, che in precedenza dirigeva MMORPG mobili come "AxE" e "TalesWeaver: Seconda corsa".

Apparentemente, Söderlund ha sottolineato la necessità di una revisione completa dei progetti di sviluppo di Nexon e ha annunciato piani per implementare il sistema di gestione della produzione utilizzato da Embark Studios. Sebbene non siano stati ancora segnalati licenziamenti, l'emittente riporta "tensioni" all'interno dei team e temi che i loro progetti possano essere cancellati. Aggiorneremo questa storia se ci saranno nuovi sviluppi nelle prossime ore.