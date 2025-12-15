Next Gen ATP Finals: programma per il primo giorno (mercoledì 17 dicembre)

HQ

È quasi ora dell'ultimo Torneo ATP dell'anno, le Next Gen ATP Finals, un torneo creato nel 2017 che vede solo giocatori non più grandi di 20 anni, che in passato ha incoronato giocatori come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas o Joao Fonseca lo scorso anno, che, ancora 19 anni, si sono comunque qualificati per il torneo di quest'anno, ma si ritirò a causa di un infortunio.

Anche la testa di serie numero uno, Jakub Mensik, si è ritirato all'ultimo minuto ed è stato sostituito dal tedesco Justin Engel. Gli otto giocatori che parteciperanno quest'anno al torneo, che si svolge a Jeddah, Arabia Saudita, sono:



Learner Tien (USA), 28° al mondo



Alexander Blockx (BEL), 115º al mondo



Dino Prižmić (CRO), 127º al mondo



Martín Landaluce (SPA), 135º al mondo



Nicolai Budkov Kjær (NOR), 193º al mondo



Nishesh Basavareddy (USA), 166º al mondo



Justin Engel (GER), 187° al mondo



Rafael Jódar (SPA), 196° al mondo



Sorteggio e calendario delle finali ATP Next Gen al giorno 1:

Il torneo si svolge allo stesso modo delle ATP Finals: i quattro giocatori sono divisi in due giri e si affrontano una volta: i primi due si qualificano per le semifinali sabato, e la finale si terrà domenica.

Il sorteggio è stato effettuato e Tien, Landaluce, Budkov Kjaer e Jódar sono nel Gruppo Blu, mentre Blockx, Prizmic, Basavareddy ed Engel sono nel Gruppo Rosso. Il programma per mercoledì 17 dicembre è il seguente:



Dino Prizmic vs. Nisheish Basavareddy: 12:00 CET, 11:00 GMT



Alexander Blockx vs. Justin Engel: Non prima delle 13:00 CET, 11:GMT



Learner Tien vs. Rafael Jódar: 15:00 CET, 14:00 GMT



Martín Landaluce vs. Nicolai Budkov Kjaer: Subito dopo il match precedente



Seguirai le finali ATP Next-Gen 2025?