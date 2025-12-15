Next Gen ATP Finals: programma per il primo giorno (mercoledì 17 dicembre)
Da mercoledì 17 dicembre a domenica 21 dicembre si tengono le finali ATP Next-Gen.
È quasi ora dell'ultimo Torneo ATP dell'anno, le Next Gen ATP Finals, un torneo creato nel 2017 che vede solo giocatori non più grandi di 20 anni, che in passato ha incoronato giocatori come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas o Joao Fonseca lo scorso anno, che, ancora 19 anni, si sono comunque qualificati per il torneo di quest'anno, ma si ritirò a causa di un infortunio.
Anche la testa di serie numero uno, Jakub Mensik, si è ritirato all'ultimo minuto ed è stato sostituito dal tedesco Justin Engel. Gli otto giocatori che parteciperanno quest'anno al torneo, che si svolge a Jeddah, Arabia Saudita, sono:
- Learner Tien (USA), 28° al mondo
- Alexander Blockx (BEL), 115º al mondo
- Dino Prižmić (CRO), 127º al mondo
- Martín Landaluce (SPA), 135º al mondo
- Nicolai Budkov Kjær (NOR), 193º al mondo
- Nishesh Basavareddy (USA), 166º al mondo
- Justin Engel (GER), 187° al mondo
- Rafael Jódar (SPA), 196° al mondo
Sorteggio e calendario delle finali ATP Next Gen al giorno 1:
Il torneo si svolge allo stesso modo delle ATP Finals: i quattro giocatori sono divisi in due giri e si affrontano una volta: i primi due si qualificano per le semifinali sabato, e la finale si terrà domenica.
Il sorteggio è stato effettuato e Tien, Landaluce, Budkov Kjaer e Jódar sono nel Gruppo Blu, mentre Blockx, Prizmic, Basavareddy ed Engel sono nel Gruppo Rosso. Il programma per mercoledì 17 dicembre è il seguente:
- Dino Prizmic vs. Nisheish Basavareddy: 12:00 CET, 11:00 GMT
- Alexander Blockx vs. Justin Engel: Non prima delle 13:00 CET, 11:GMT
- Learner Tien vs. Rafael Jódar: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Martín Landaluce vs. Nicolai Budkov Kjaer: Subito dopo il match precedente
Seguirai le finali ATP Next-Gen 2025?