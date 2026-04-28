Next of Kin torna con un nuovo giallo di omicidio

È il momento del terzo gioco della serie Next of Kin, dove giocheremo nei panni del veterano investigatore e investigatore privato Dennis Monroe. La sua balena bianca in vita è una persona nota come l'Assassino dell'Epifania, che ha anche dato al gioco il suo nome: Next of Kin: Epiphany, un assassino che è in libertà da oltre due decenni.

Come al solito, l'obiettivo è risolvere enigmi, raccogliere prove, interrogare testimoni, cercare indizi e poi, lentamente ma inesorabilmente, mettere insieme abbastanza informazioni per risolvere una volta per tutte il caso dell'Epifania Killer.

Next of Kin: Epiphany è previsto per uscire entro la fine di quest'anno su PC e console, e abbiamo un primo trailer da condividere che ti permette di provare il suo classico look RPG a 16 bit.