Neymar conferma il ritiro dalla nazionale brasiliana, "Non voglio più"

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Neymar Jr. ha confermato che non tornerà nella nazionale brasiliana. Lo ha già detto dopo che il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale dalla Norvegia ai Mondiali, dicendo "Ho iniziato qui e sto finendo qui", riferendosi al MetLife Stadium nel New Jersey, dove ha debuttato con la sua nazionale in un'amichevole del 2010 contro gli Stati Uniti.

Nel caso ci fossero dubbi, Neymar ha raddoppiato la decisione sul ritiro dai Mondiali quando gli è stato chiesto dopo che il suo club, il Santos, ha battuto l'Universidad Central 4-2. "Il mio tempo con la nazionale è finito" ha dichiarato Neymar quando gli è stato chiesto del suo futuro dopo la vittoria per 4-2 del Santos contro l'Universidad Central. "Ho fatto la storia, ero molto felice, ho dato il mio sangue, la mia vita, ho sempre lottato per la maglia gialla, ma ora non ne ho più voglia."

Quando Neymar ha segnato il rigore al decimo minuto dei minuti di recupero del secondo tempo nella partita contro la Norvegia, è diventato solo il secondo giocatore brasiliano a segnare in quattro diversi Mondiali (2014, 2018, 2022 e 2026) dopo Pelé. Tuttavia, il Brasile non è riuscito a vincere la Coppa del Mondo dal 2002, e l'ultima volta che il Brasile ha vinto la Copa América, nel 2019, Neymar non era in squadra a causa di un infortunio.