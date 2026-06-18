Neymar confermato perderà la partita obbligatoria del Brasile contro Haiti sabato

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È ufficiale: Neymar non si recherà a Philadelphia per la seconda partita del Brasile ai Mondiali contro Haiti. "Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo processo di recupero", ha confermato la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) in un comunicato giovedì.

È passato solo un giorno da quando Neymar, che ha subito un infortunio al polpaccio prima della Coppa del Mondo (il 17 maggio, un giorno prima che l'allenatore Carlo Ancelotti annunciasse la sua rosa) e ha iniziato ad allenarsi in campo, anche se non ha partecipato all'allenamento tattico, probabilmente per la partita da vincere assolutamente contro Haiti sabato 20 giugno alle 02:30 CEST, 01:30 BST.

Neymar non gioca con la squadra senior dal 17 ottobre 2023, quando si è rotto il legamento crociato anteriore e il menisco del ginocchio sinistro, rovinando anche la sua breve esperienza nella Saudi Pro League. Le aspettative per il giocatore di 34 anni sono alte, ma alcuni dubitano che si comporterà come una volta... e perché ciò accada, il Brasile deve qualificarsi per le fasi a eliminazione diretta, cosa non garantita dopo il pareggio per 1-1 contro il Marocco.