Neymar si lamenta della posizione numero 5 di Raphinha nel Pallone d'Oro

Quando pensiamo ai giocatori che avrebbero dovuto vincere il Pallone d'Oro, ma non l'hanno mai fatto, un nome che viene fuori tutto il tempo è Neymar Jr. L'attaccante brasiliano aveva la qualità per essere un plurivincitore di trofei, ma ha subito la "maledizione" di giocare contemporaneamente a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno vinto tutti i premi durante il periodo di massimo splendore di Neymar.

Ieri sera, il Pallone d'Oro è stato consegnato a Ousmane Dembélé, con cui non ha mai fatto coincidere: quando Neymar ha lasciato il Barcellona nel 2017 per unirsi al Paris Saint-Germain, Dembélé è passato al Barcellona. Nel 2023, Dembélé ha lasciato il Barcellona per il PSG e allo stesso tempo Neymar ha lasciato il PSG per l'Al-Hilal.

In un commento su Instagram, Neymar non si è congratulato con Dembélé, ma ha invece parlato di Raphinha: "Raphinha a 5 anni è un grande scherzo", ha detto (tramite SportsBible), lamentandosi della posizione finita dal suo connazionale.

Per molti, Raphinha avrebbe potuto essere un candidato al Pallone d'Oro, ma non è riuscito a entrare nemmeno nella top 3, finendo alle spalle di Lamine Yamal (secondo), Vitinha (terzo) e Mohamed Salah (quarto). Dembélé ha segnato 35 gol e fornito 16 assist, mentre Raphinha ha segnato 56 gol in tutte le competizioni.

L'anno scorso, Neymar ha anche difeso il suo compagno di squadra della "Canarinha", Vinícius Jr., quando è arrivato secondo dietro a Rodri.