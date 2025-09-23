Neymar si lamenta della posizione numero 5 di Raphinha nel Pallone d'Oro
Neymar si lamenta ancora una volta del fatto che uno dei suoi connazionali non abbia vinto il trofeo.
Quando pensiamo ai giocatori che avrebbero dovuto vincere il Pallone d'Oro, ma non l'hanno mai fatto, un nome che viene fuori tutto il tempo è Neymar Jr. L'attaccante brasiliano aveva la qualità per essere un plurivincitore di trofei, ma ha subito la "maledizione" di giocare contemporaneamente a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno vinto tutti i premi durante il periodo di massimo splendore di Neymar.
Ieri sera, il Pallone d'Oro è stato consegnato a Ousmane Dembélé, con cui non ha mai fatto coincidere: quando Neymar ha lasciato il Barcellona nel 2017 per unirsi al Paris Saint-Germain, Dembélé è passato al Barcellona. Nel 2023, Dembélé ha lasciato il Barcellona per il PSG e allo stesso tempo Neymar ha lasciato il PSG per l'Al-Hilal.
In un commento su Instagram, Neymar non si è congratulato con Dembélé, ma ha invece parlato di Raphinha: "Raphinha a 5 anni è un grande scherzo", ha detto (tramite SportsBible), lamentandosi della posizione finita dal suo connazionale.
Per molti, Raphinha avrebbe potuto essere un candidato al Pallone d'Oro, ma non è riuscito a entrare nemmeno nella top 3, finendo alle spalle di Lamine Yamal (secondo), Vitinha (terzo) e Mohamed Salah (quarto). Dembélé ha segnato 35 gol e fornito 16 assist, mentre Raphinha ha segnato 56 gol in tutte le competizioni.
L'anno scorso, Neymar ha anche difeso il suo compagno di squadra della "Canarinha", Vinícius Jr., quando è arrivato secondo dietro a Rodri.