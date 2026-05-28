Neymar ha un infortunio al polpaccio e starà fuori 2-3 settimane, potrebbe essere rimosso dalla rosa per la Coppa del Mondo

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I problemi medici di Neymar sono peggiorati: all'attaccante è stato diagnosticato un infortunio muscolare al polpaccio e ci vorranno 2 o 3 settimane per guarire. Il medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, lo annuncia in conferenza stampa, affermando che il giocatore subirà un trattamento intensivo per mettersi in forma il prima possibile.

La squadra brasiliana ha programmato nuovi esami medici per il 12 giugno, poco prima della scadenza per apportare modifiche dell'ultimo minuto alla rosa: ogni squadra ha tempo fino alle ultime 24 ore prima della partita di debutto per inserire giocatori in squadra in caso di infortunio, eliminando le modifiche per un'altra che era stata inclusa nella pre-lista... come João Pedro, che a quanto pare era in lista prima di Neymar ma è stato cambiato all'ultimo minuto prima dell'annuncio della scorsa settimana.

Neymar quindi perderà tutti gli allenamenti pre-Mondiale, le due amichevoli contro Panama ed Egitto e, se dovesse rimanere in squadra, forse le prime due partite della fase a gironi contro Marocco e Haiti.