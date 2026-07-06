Neymar Jr. lascia intendere il ritiro dalla nazionale brasiliana: "Ci ho provato, ora è finita"

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Neymar Jr. sembra aver confermato il suo ritiro dal calcio internazionale, dopo che il Brasile è stato eliminato dai Mondiali dalla Norvegia. L'attaccante avrebbe compiuto 38 anni quando si terrà la prossima Coppa del Mondo nel 2030, ma è arrivato a malapena a questa, avendo trascorso le ultime stagioni ostacolate da infortuni e da un declino sportivo che lo ha riportato al suo club d'origine, il Santos, evitando per un soffio la retrocessione l'ultima stagione.

Parlando con GeTV dopo la partita, Neymar ha semplicemente detto: "Ci ho provato, ci ho provato. Ho iniziato qui e sto finendo qui. Ora è finita".

Si riferisce al MetLife Stadium nel New Jersey, dove ha debuttato con i Canarinha in un'amichevole nel 2010 contro gli Stati Uniti. Neymar ha collezionato 130 presenze con il Brasile da allora, segnando 80 gol, ma i suoi unici titoli importanti con la nazionale sono stati la Coppa delle Confederazioni nel 2013 e la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Quando il Brasile vinse la Copa América nel 2019, il loro ultimo grande trofeo, Neymar non era in squadra a causa di un infortunio.

Neymar ha giocato in quattro Mondiali, ma il Brasile ha ottenuto risultati deludenti. Hanno raggiunto le semifinali nel 2014, ma il Brasile ha subito una sconfitta umiliante per 7-1 contro la Germania. Da allora, quarti di finale nel 2018 e 2022 e ora ottavi di finale.