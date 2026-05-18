Neymar partecipa ai Mondiali 2026: Ancelotti rivela la lista con Vinícius, Raphinha e altri

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La soap opera è finita: Neymar sarà ai Mondiali con il Brasile, ponendo fine forse al più grande mistero delle squadre per la Coppa del Mondo 2026. L'allenatore Carlo Ancelotti ha appena rivelato la lista dei 26 giocatori per la competizione, e l'attaccante trentiquattrenne vi è presente, nonostante i ragionevoli dubbi sulla sua forma fisica: una lunga storia di gravi infortuni e risultati sportivi molto scarsi con il suo attuale club, il Santos.

Domenica, Neymar è stato protagonista di una protesta bizzarra quando è stato sostituito per errore al 65° minuto dal quarto arbitro, che ha erroneamente annotato i numeri sulla sua tabella; Neymar è persino andato direttamente alle telecamere per dimostrare che era stato un errore e protestare, sapendo di aver bisogno di ogni secondo per dimostrare il suo valore all'allenatore.

Alla fine, Neymar è in lista insieme a famosi attaccanti come Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Martinelli ed Endrick, che probabilmente si è guadagnato la sua partecipazione grazie al prestito al Lione dal Real Madrid.

Rosa del Brasile per la Coppa del Mondo 2026

Portieri



Alisson (Liverpool)



Ederson (Fenerbahce)



Weverton (Grêmio)



Difensori



Marquinhos (PSG)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Bremer (Juventus)



Ibáñez (Al Ahli)



Léo Pereira (Flamengo)



Wesley (Roma)



Danilo (Flamengo)



Alex Sandro (Flamengo)



Douglas Santos (Zenit)



Centrocampisti



Casemiro (Manchester United)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Fabinho (Al Ittihad)



Danilo (Botafogo)



Lucas Paquetá (Flamengo)



Attaccanti



Vinicius Jr. (Real Madrid)



Raphinha (Barcellona)



Matheus Cunha (Manchester United)



Luiz Henrique (Zenit)



Igor Thiago (Brentford)



Endrick (Lione/Real Madrid)



Martinelli (Arsenal)



Rayan (Bournemouth)



Neymar (Santos)

