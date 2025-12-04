Neymar segna la prima tripletta dopo oltre tre anni e salva il Santos dalla retrocessione

HQ

Neymar Jr. è determinato a guadagnarsi un posto nella rosa brasiliana per la Coppa del Mondo 2026 e non vuole lasciare il Santos con una nota amara. Sebbene abbia subito recentemente un altro infortunio al ginocchio, è stato autorizzato a giocare con protezione e mercoledì ha segnato la sua prima tripletta in tre anni, tre gol in 17 minuti (un rigore) contro il Juventude, 0-3. L'ultima volta che ha segnato tre gol in una partita è stato nell'aprile 2022, con il PSG.

Questa partita, nella penultima giornata del Brasileirão (vinta dal Flamengo), lascia il Santos due punti sopra la zona retrocessione. Un pareggio domenica contro il Cruzeiro sarà sufficiente a salvarli dalla retrocessione (tramite EFE).

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se sarà la sua ultima partita con il Santos (dove ha giocato tra il 2009 e il 2013, prima del Barcellona, e che è tornato quest'anno), ha detto di non saperlo. Ci sono state voci su un trasferimento all'Inter Miami, dove si sarebbe riunito con l'ex compagno di squadra del Barça Leo Messi, ma sembra che il club MLS lo abbia rifiutato.

Il suo futuro è incerto, ma la priorità di Neymar è continuare a giocare per convincere Carlo Ancelotti a convocarlo per la Coppa del Mondo 2026: non gioca per il Brasile da ottobre 2023.