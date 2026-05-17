Neymar viene sostituito per errore dell'arbitro mentre il Santos subisce un'altra sconfitta netta

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Il Santos di Neymar ha subito una terribile sconfitta per 0-3 in casa domenica, lasciando la squadra al 16° posto, appena sopra la zona retrocessione, con solo 4 vittorie dopo le prime 16 partite di campionato brasiliano. Per Neymar Jr., la cosa più importante è avere abbastanza tempo per giocare e ottenere quanti più meriti possibili per convincere Carlo Ancelotti che è in forma per la Coppa del Mondo 2026. E nella partita di oggi è stato "rubato" di 25 minuti, quando è stato sostituito... per errore.

Neymar è stato sostituito da Robinho Jr. al 65° minuto, dopo che il quarto arbitro ha sollevato la tabelliera mostrando il suo numero 10. Neymar fu sorpreso dalla sostituzione, quando la squadra stava già perdendo 3-0, e protestò... perché era stato un errore umano del quarto arbitro, che scrisse numero 10 invece del giocatore che doveva uscire, Escobar, con il numero 31.

È seguito un momento davvero surrealista quando Neymar ha preso il biglietto dall'allenatore e l'ha mostrato alla telecamera per dimostrare di essere stato sostituito per errore. Tuttavia, la decisione di ritirarlo non si è disputata la partita, e Neymar ha perso 25 minuti cercando di segnare in una delle sue ultime partite prima dell'intervallo per la competizione FIFA.

Quante partite ha Neymar prima della Coppa del Mondo?

Neymar ha altre quattro partite per cercare di convincere Carlo Ancelotti a convocarlo per la Coppa del Mondo 2026. Due partite di campionato (contro il Gremio il 24 maggio e il Vitória il 31 maggio) e le ultime due partite della fase a gironi della CONMEBOL Sudamericana, contro San Lorenzo e Deportivo Cuenca il 21 e 27 maggio: il Santos non ha vinto nessuna delle partite del girone e rischia l'eliminazione dalla competizione.

Nonostante i scarsi risultati sportivi, Neymar è stato incluso nella pre-lista per la Coppa del Mondo per il Brasile, nonostante episodi come il suo litigio con il figlio di Robinho.