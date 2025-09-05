HQ

Il più grande sport di squadra invernale della Svezia è iniziato lentamente con la CHL, ma stiamo ancora aspettando l'inizio sia della NHL che della SHL. E allora cosa c'è di meglio che dissetarsi con la versione digitale? La versione di quest'anno è anche la migliore da molti anni a questa parte, ma presenta problemi che trovo del tutto incomprensibili che abbiano superato la fase di test.

Pronto per un po' di hockey.

Sembra che quest'anno EA Sports abbia cercato di far sentire i giocatori speciali rispetto agli altri. Ho già detto nella mia recensione di Madden NFL 26 che quarterback come Patrick Mahomes e Lamar Jackson si sentono completamente diversi da giocare. In NHL 26, gli sviluppatori hanno scelto di costruire sul loro sistema ICE-Q, in qualcosa che ora è semplicemente chiamato ICE-Q 2.0. Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale che estrae i dati da NHL Edge. Se non sai di cosa si tratta, può essere descritto come un programma che raccoglie vari dati dai giocatori, come l'accelerazione e la velocità massima del pattinaggio, il posizionamento e la velocità dei colpi, i tempi di reazione e così via. I dati sono stati raccolti da 14 telecamere a infrarossi, sensori di disco e tag nelle maglie dei giocatori. Tre esempi forniti dagli sviluppatori sono il modo in cui i primi tagli da skate di Connor McDavid sono velocissimi, che Cale Makar gioca in modo controllato in modo da poter evitare i forechecker e che Leon Draisaitl spesso tira da angolazioni strette e prende quei tiri difficili invece di cercare passaggi o dribblare. E naturalmente c'è la differenza tra il controllo di un centro veloce come Sergei Fedorov rispetto a un centro e un regista più lenti come Joe Thornton.

La verità è che non mi divertivo così tanto sul ghiaccio in una partita di hockey da molto tempo. Certo, nulla può minacciare quella sensazione delle partite NHL della metà degli anni '90, ma in qualche modo è un tipo di gioco completamente diverso. Sembra veloce, sembra reattivo e alcuni dei gol e delle parate hanno ricevuto un sonoro "ooh" da parte mia. Ma ben presto, le crepe nella bella facciata iniziano a mostrarsi. I bastoni dei giocatori sembrano fatti di vetro perché si rompono in modo assurdo. In una partita i bastoni hanno rotto quattro colpi di fila. A proposito di vetro, sembra che abbiano installato anche il normale vetro delle finestre dietro le porte, poiché (quello che dovrebbe essere) il plexiglass si rompe troppo spesso. Queste sono ovviamente piccole cose che possono essere risolte con una patch, ma sono lì in questo momento e quindi dovrebbero essere discusse. Le cose per cui sono meno accettato sono cose come le brutte animazioni. Ho affrontato un avversario che è riuscito a salire sulla mia panchina, ma per lo più è passato attraverso il lato invece di volare sopra, e i giocatori sembrano rimanere bloccati l'uno nell'altro qua e là.

Giocatori diversi hanno stili di gioco diversi, ad esempio Draisaitl ama sparare da angoli stretti.

Quello che mi ha infastidito di più, però, è che i portieri possono essere così terribilmente stupidi. EA si è data una pacca sulla spalla per aver ricostruito il modo in cui lavorano i portieri, incluso un sistema per più parate di fila in cui i portieri possono interrompere un'animazione per reagire immediatamente a qualcosa di nuovo. Dovrebbero esserci nuove parate mentre i portieri sono in piedi o che possano balzare sui dischi sciolti subito dopo un tentativo di salvataggio. Dovrebbero anche avere un migliore controllo dei tentativi attraverso la porta della cucina, ad esempio dietro la porta, tiri da angolazione ravvicinata e simili. Fantastico, se avesse funzionato bene come dicono. Girare intorno alla porta e poi passare davanti è ancora uno dei modi più semplici per segnare. Ho anche visto portieri lanciare letteralmente il disco nella propria porta, un portiere che ha lasciato entrare un tee shot proprio dal proprio centro e pochi altri che sembrano sognare ad occhi aperti e non reagiscono nemmeno quando arriva un disco lanciato. Certo, le nuove animazioni sono evidenti, ma non funzionano così bene come gli sviluppatori avrebbero voluto. Alcuni potrebbero pensare che questa sia una buona cosa, che altrimenti sarebbero stati troppo sopraffatti. Ma la serie NHL ha un ottimo sistema per questo da alcuni anni ormai. È un indicatore che scende man mano che più colpi ottengono contro di loro in un breve periodo. Mantieni la pressione e un disco più facile ha maggiori possibilità di entrare. Se al portiere viene permesso di riprendersi, l'indicatore inizia lentamente a salire di nuovo. La pressione sostenuta si ripercuote anche sulla squadra in difesa, che si stanca più rapidamente e fa più fatica a uscire dalla zona. Questi due sistemi sono tra i migliori del campionato, ma nessuno dei due è una novità per quest'anno.

Se diamo un'occhiata alle modalità di gioco, ho sia buone che cattive notizie. Forse la cosa migliore è che Be a Pro, la modalità carriera del gioco, è stata finalmente (FINALMENTE!) aggiornata. Dopo anni di praticamente la stessa configurazione, finalmente otteniamo qualcosa di nuovo. Ci sono due opzioni su come vuoi iniziare la tua avventura. Tuttavia, entrambi iniziano con la tua selezione nella squadra per i Campionati del Mondo Juniores, dove veniamo mandati direttamente in semifinale. Purtroppo, dopo aver sculacciato la squadra finlandese con la spazzola per sauna, abbiamo perso contro una forte squadra americana in finale. Dopodiché, ci sono i playoff della Champions Hockey League o la Canadian CHL Memorial Cup. Se vuoi saltare questo, puoi saltare direttamente anche nella NHL. Dopo le quattro partite giocate, ottieni una classifica del draft a seconda di quanto bene hai fatto. Ma questo può essere cambiato in una delle nuove funzionalità: le conferenze stampa. Questi hanno domande con dialoghi registrati a voce e le tue risposte possono renderti più o meno popolare tra i tifosi, gli allenatori e i fan. Sfortunatamente, non ho visto alcuna logica nel rispondere alle domande pre-draft e ho perso le classifiche del draft nel processo. Il diciannovenne Macklin Celebrini ha anche registrato i dialoghi per alcuni messaggi telefonici in quello che potrebbe essere il più pessimo sforzo di doppiaggio di sempre. Alla pari con gli sforzi in NBA 2K15 (cercalo su Google, vedrai e ascolterai). Anche un sacco di filmati aiutano questa sensazione, come la prima volta che entri nello spogliatoio o incontri gli ingressi attraverso il tunnel del giocatore. Inoltre, per la prima volta dopo anni, puoi essere mandato nella lega farm AHL se giochi troppo male.

Se diamo un'occhiata a Ultimate Team, che ho a lungo considerato la versione peggiore di questo nei principali giochi sportivi, ci siamo anche procurati alcune novità. Le stagioni HUT sono state introdotte e hanno portato qualcosa che è stato molto richiesto. Questa è una stagione offline chiamata Cup Hunt. Prendi la tua squadra guadagnata o acquistata e gareggia in una stagione di 18 partite contro squadre fittizie controllate dal computer per arrivare ai playoff. Le classificate offrono una classifica divisionale in modo da essere sempre abbinati a giocatori del tuo stesso livello. Quello che mi piace dell'Ultimate Team di NHL è l'ampiezza dei giocatori disponibili. Ci sono ovviamente grandi star come Teemu Selläne e Mats Sundin, ma anche altri vecchi favoriti come Uffe Samuelsson, Tony Granato e Olaf Kolzig. Nel complesso, HUT è ciò che hai imparato a riconoscere più qualcosa di nuovo.

World of CHEL, l'ottimo hub online del gioco, è tornato con sostanzialmente la stessa configurazione dell'anno scorso. Per quasi tutto il periodo di recensione, la modalità arcade, con potenziamenti pazzeschi e altro ancora, introdotta lo scorso anno, è stata disponibile per giocare. Ma al momento della stesura di questa recensione, è stato rimosso, quindi non posso dire se sarà presente al momento del rilascio o meno. Sfortunatamente non sono stato in grado di testare nulla in CHEL perché non ci sono stati abbastanza giocatori online, ma è la stessa configurazione dell'anno scorso. Gioca drop-in o con gli amici in 3 contro 3 o 6 contro 6. È anche possibile giocare 1 contro 1.

Se invece sei un giocatore del Franchise, ho una brutta notizia. Nulla è cambiato. Quando ho giocato, non ho notato alcuna differenza rispetto all'anno scorso e non riesco nemmeno a trovare alcuna informazione da EA che ci dovrebbero essere novità. Se stai solo cercando di giocare a questa modalità di gioco in cui sei il GM di una squadra, potresti anche continuare a giocare NHL 25. Triste quando sembra che ci sia stato del tempo speso a rifinire altre modalità di gioco.

NHL 26 è un passo nella giusta direzione, assolutamente, ma non riesco a superare tutti i piccoli problemi che si presentano durante le partite. È anche triste vedere che la modalità Franchise ha esattamente zero sviluppo. Il fatto che la modalità carriera sia cambiata, tuttavia, deve essere visto come una manna dal cielo.