NHL 27 che verrà lanciato su PS5 e Xbox Series X /S a settembre, porterà revisioni a tutte e 32 le arene

Se sei un appassionato di hockey su ghiaccio, probabilmente tieni d'occhio la serie di videogiochi NHL di EA. A tal proposito, probabilmente sai che la star di copertina di NHL 27 è stata recentemente rivelata essere l'attaccante dei San Jose Sharks Macklin Celebrini, per le edizioni Standard e Deluxe del gioco. Ora possiamo aggiungere un sacco di dettagli extra dato che EA ha alzato il sipario sul prossimo titolo.

Per prima cosa, ci è stato detto che NHL 27 debutterà esclusivamente su PS5 e Xbox Series X/S l'11 settembre. Ci sarà anche un periodo di "Accesso Anticipato " di sette giorni per chi otterrà la copia Deluxe del gioco, il che significa che la data di lancio è il 4 settembre sotto molti aspetti...

Per quanto riguarda come NHL 27 migliori la formula della serie, EA sta puntando a migliorare significativamente la presentazione visiva, rinnovando tutte e 32 le arene presenti nel titolo e rafforzando il fattore immersione. Questo includerà "atmosfere autentiche" così come una "presentazione che rifletta l'identità di ogni squadra, un nuovo team di commento, un nuovo sistema dinamico per il pubblico e un nuovo pacchetto di trasmissione modernizzato", come spiega il comunicato stampa.

I giocatori possono aspettarsi canzoni di gol reali, una presentazione pre-partita più autentica, un pacchetto di commenti che include John Buccigross e Darren Pang, oltre a una nuovissima modalità di gioco chiamata Connected Franchise. Questa è considerata un '"esperienza socialmente connessa e competitiva" che permette ai giocatori di creare, personalizzare e gestire una lega online condivisa con fino a 32 squadre controllate da uomini, con l'obiettivo di vincere e sollevare la Stanley Cup.

EA ha anche illustrato cosa offrirà ogni edizione di NHL 27, con chi preordina la Standard Edition che riceverà il gioco base più il HUT NHL Player Pack, 500 punti NHL e un WOC 2XP Boost. La Deluxe Edition offre contenuti simili, con il contenuto completo per chi preordina le Deluxe Edition è visto di seguito.



7 giorni di accesso anticipato



Equipaggiamento limitato di Macklin Celebrini WOC



Pacchetto HUT New Wave Celebrini



4600 punti NHL



Pacchetto Scelta di Icone HUT



Pacchetto Scelta degli Eroi HUT



Pacchetto Giocatori NHL HUT



Pacchetto Scelto per i Fan HUT



2x Token XP Doppi WOC



Riuscirai a prendere una copia di NHL 27 quando uscirà a settembre?