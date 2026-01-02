NHL Winter Classic a Miami va tutto esaurito nonostante le preoccupazioni ecologiche

HQ

La NHL sta per celebrare il Winter Classic, una tradizione dal 2008 in cui una partita di hockey su ghiaccio si gioca in diverse sedi a Capodanno, stadi all'aperto utilizzati per altri sport che vengono trasformati in piste temporanee di hockey su ghiaccio. Tuttavia, il 2026 sarà diverso, perché si giocherà a Miami, dove le temperature variano tra i 12°C di notte e le temperature massime fino a 25°C o più a gennaio.

La partita, tra i campioni in carica della Stanley Cup Florida Panthers e i New York Rangers, ha suscitato entusiasmo tra i tifosi di Miami e, secondo il giornalista del Sports Business Journal Alex M. Silverman, i biglietti sono esauriti 48 ore prima della partita, con i prezzi di rivendita che sono saliti fino a 416 dollari per la partita che si giocherà venerdì 2 gennaio alle 20:00 ora locale (2:00 di sabato, 3 gennaio nel CET).

Nonostante l'eccitazione evidente per la partita, che si giocherà al Loan Depot Park, uno stadio di baseball, molte persone hanno espresso preoccupazioni riguardo allo spreco energetico inutile di avere una pista di hockey su ghiaccio all'aperto con un clima così caldo.

Per renderlo possibile, il tetto dello stadio è stato chiuso per tre settimane durante la costruzione della pista di pattinaggio e aprirà solo prima dell'inizio della partita di stasera. Un esperto di transizione ecologica nello sport, Maël Besson, ha detto a L'Equipe che è simile a "l'aria condizionata negli stadi qatariani, lo sci in Arabia Saudita o il golf nel deserto" (via Marca).

Dopo la partita del 2 gennaio, ci sarà un'altra partita NHL all'aperto a Tampa il 1° febbraio, tra i Tampa Bay Lightning e i Boston Bruins, giocata al Raymond James Stadium, solitamente casa dei Tampa Bay Buccaneers nella NFL.

Pensi che valga la pena la spesa per l'aria condizionata per costruire e mantenere un hockey su ghiaccio a queste temperature?