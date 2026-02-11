Niantic ha dovuto rimuovere il Pokéstop dell'Isola di Epstein Pokémon Go a causa dell'aumento dei visitatori

HQ

Recentemente, quando è stato scoperto che Jeffrey Epstein era un gamer che si divertiva a sminuire le persone su Xbox Live, dei luoghi di tutti i posti, i fan hanno iniziato a chiedersi fino a che punto arrivasse l'interesse videoludico del famigerato individuo. Non ci volle molto perché i fan Pokémon Go si chiedessero se avesse partecipato al titolo di realtà aumentata, e si chiedevano se ci fosse qualcosa sulla famigerata isola di Little Saint James, conosciuta anche come Isola di Epstein.

Presto si scoprì che sull'isola esisteva effettivamente un Poké Stop per il gioco e, durante lo scorso fine settimana, innumerevoli giocatori si sono riversati a quella fermata modificando i dati GPS in modo da poter presumibilmente trovarsi sull'isola.

Questo ha spinto lo sviluppatore Niantic a intervenire e a disabilitare il Pokéstop dall'isola per ridurre il motivo per cui i giocatori devono 'viaggiare' verso la destinazione tropicale. Niantic non ha commentato direttamente questa situazione, ma ha confermato a Gaming Bible che la stop è stata rimossa dal gioco.

Ma naturalmente, questo ora porta alla domanda perché il fermo sia stato concesso in primo luogo? Con così tante altre località rurali prive di Pokéstop e altre location chiave Pokémon Go, cosa rendeva Epstein Island così speciale?