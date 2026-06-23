Nic Cage arriva in Call of Duty: Black Ops 7 come Operator e con un Event Pass a tema

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Recentemente, Activision ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare 4 eliminerà molte delle collaborazioni folli e crossover che negli ultimi anni hanno saturato e risucchiato l'atmosfera mil-sim della serie mega shooter. Anche se questo ha attirato l'attenzione di molti fan, l'attuale Call of Duty: Black Ops 7 continua a essere un miscuglio di crossover e collaborazioni.

A tal fine, quando la Stagione 04 Reloaded uscirà più avanti questa settimana, il 25 giugno, vedrà l'arrivo di Nicolas Cage come Operatore giocabile. Il celebre attore debutterà nel gioco come cosmetico con alcune opzioni personalizzabili, tutte legate a un Nic Cage Event Pass che vanta una traccia gratuita e a pagamento, e che porta con sé altri accessori tra cui nuove armi, gettoni, schede da visita, emblemi, ciondoli per armi e altro ancora.

Puoi vedere il passaggio completo qui sotto e per vedere di più Nic Cage in azione come operatore di Call of Duty, dai un'occhiata anche al trailer della Stagione 04 Reloaded qui sotto, con questa stagione che porta una serie di altre aggiunte a Black Ops 7 e Warzone nei segmenti Multiplayer, Battle Royale e Zombies.