Nicholas Hoult è contento che gli vengano offerti ruoli più cupi

HQ

Mentre interpreta anche il supercriminale calvo Lex Luthor nell'universo DC di James Gunn, Nicholas Hoult è comparso anche in molti film più cupi e seri ultimamente. Nosferatu mi viene in mente, così come il Giurato #2 e l'Ordine.

Parlando con Variety, Hoult ha parlato di prendere personaggi più interessanti in età avanzata. "Penso che in parte dipenda dall'età e, parlando di Daniel Kaluuya prima, abbiamo sempre detto che i nostri vent'anni erano come capire e provare cose, e poi, quando arrivi ai 30 anni come attore, è lì che le cose diventano davvero interessanti, dal punto di vista dei personaggi," ha detto.

"Ho fatto una bella corsa. Penso che alla fine dell'anno in cui abbiamo girato The Order, Nosferatu e Juror #2, ho pensato, oh, sai, se potessi dirmi 10-15 anni fa che avrei avuto la possibilità di lavorare con Robert Eggers, Clint Eastwood e Justin Kurzel tutto in un anno, interpretando quei personaggi e in quei film, Sarei molto, molto soddisfatto e soddisfatto."

Hoult ha ancora una lunga carriera davanti a sé, a quanto pare, e sebbene reciti in film fin da bambino, sembra ancora appassionato come sempre di accettare ruoli nuovi e interessanti. Lo stipendio di Man of Tomorrow non farà male, nemmeno.