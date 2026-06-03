Nicholas Hoult è il protagonista del prossimo film d'azione di David Leitch, Come rapinare una banca

Dite quello che volete su David Leitch, il regista sa come realizzare un film d'azione divertente. La sua filmografia nel corso degli anni ha incluso Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Bullet Train e, più recentemente, The Fall Guy, e questo settembre si prepara a offrire qualcosa di nuovo.

Conosciuto come Come rapinare una banca, questo film d'azione segue un gruppo di criminali diventati famosi per i loro video utili condivisi sui social media che insegnano alle persone come completare con successo una rapina in banca. Naturalmente, tutto diventa presto troppo e i criminali diventano bersagli importanti, portando un agente federale a tentare di darli la caccia insieme a un hacker talentuoso che potrebbe avere le competenze necessarie per trovare l'elusivo equipaggio.

Con Nicholas Hoult nel ruolo principale, How to Rob a Bank presenta anche altri nomi e volti importanti, tra cui Zoe Kravitz, Anna Sawai, Rheny Feliz, Christian Slater, Pete Davidson e John C. Reilly.

Con la prima del film prevista per il 4 settembre, puoi vedere qui sotto la sinossi ufficiale e il trailer del film.

"Una banda di rapinatori esperti di social media trasmette i loro audaci colpi, ignari che la loro crescente fama virale li abbia messi nel mirino di un veterano agente FBI e di un brillante ingegnere del software. Nonostante la coppia improbabile che si avvicini, la banda criminale supera i propri limiti, mettendo tutto in gioco per le loro convinzioni — e per il loro colpo più ambizioso finora."