Nicholas Hoult sostituito da Kit Harington nel ruolo di Gilderoy Lockhart nella serie di Harry Potter

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Abbiamo appena avuto il tempo di dirvi che Nicholas Hoult era stato scelto per il ruolo di Gilderoy Lockhart, l'insegnante biondo di Difesa contro le Arti Oscure che, secondo il suo stesso racconto, ha vissuto avventure assolutamente incredibili e ha anche compiuto imprese incredibili nella nuova serie di Harry Potter.

Oggi, meno di due settimane dopo, possiamo ora riferire (grazie Collider) che purtroppo Hoult ha incontrato conflitti di agenda e, di conseguenza, non ricoprirà il ruolo dopotutto. Ora è stato sostituito da Kit "Jon Snow" Harington, il che sembra molto appropriato considerando che in realtà ha già esperienza nel ruolo di Gilderoy Lockhart. Ha dato la voce al personaggio negli audiolibri di Audible.

Harington dice di essere "un grande fan di Potter" e aggiunge che Lockhart è uno dei suoi "personaggi preferiti." Ecco perché vede questa opportunità come "un vero sogno."

Gilderoy Lockhart ha debuttato nel secondo libro, Harry Potter e la Camera dei Segreti, su cui si baserà la seconda stagione della serie. Nel film omonimo, il personaggio è stato interpretato da Kenneth Branagh.