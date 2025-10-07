lifestyle
Nick Cave & The Bad Seeds torneranno in Europa per un enorme tour nell'estate del 2026
Prenderà il via in Irlanda e terminerà in Francia.
Nick Cave & The Bad Seeds hanno annunciato che torneranno in Europa nel 2026 per un enorme tour da headliner. L'evento prenderà il via a giugno in Irlanda e porterà la band in tutto il continente prima di concludersi in Francia come parte di un'apparizione a Rock En Seine a fine agosto.
Il tour è stato annunciato sulla pagina Instagram della band, dove è stata confermata la lista delle date e dei luoghi. Per chi fosse interessato, può consultare l'elenco qui sotto:
- 10 giugno - Castello di Malahide - Irlanda
- 16 giugno - Open Air an der Emslandarena - Germania
- 18 giugno - Heartland Festival - Danimarca
- 20 giugno - Metronomo - Repubblica Ceca
- 21 giugno - Castello di Clam - Austria
- 24 giugno - Uscita Festival di Atene - Grecia
- 26 Giugno - La Prima Estate - Italia
- 28 giugno - Live is Live - Belgio
- 30 giugno - Waldbuhne - Germania
- 6 luglio - Jazz Open - Germania
- 9 Luglio - NOS Alive Festival - Portogallo
- 14 luglio - Festival de Nîmes - Francia
- 15 luglio - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Francia
- 17 luglio - Les Vieilles Charrues - Francia
- 31 luglio - Preston Park - Regno Unito
- 2 Agosto - Filmnachte am Elbufer - Germania
- 5 Agosto - Arena Pula - Croazia
- 7 agosto - Fortezza di Donji grad Kalemegadan - Serbia
- 9 Agosto - Summer Well Festival - Romania
- 13 agosto - Oya Festival - Norvegia
- 18 Agosto - Parco Kalnai - Lituania
- 21 Agosto - Cabaret Vert - Francia
- 23 Agosto - Königsplatz - Germania
- 25 agosto - Kunst! Rasen - Germania
- 28 agosto - Rock En Seine - Francia
