Nick Cave & The Bad Seeds torneranno in Europa per un enorme tour nell'estate del 2026

Nick Cave & The Bad Seeds hanno annunciato che torneranno in Europa nel 2026 per un enorme tour da headliner. L'evento prenderà il via a giugno in Irlanda e porterà la band in tutto il continente prima di concludersi in Francia come parte di un'apparizione a Rock En Seine a fine agosto.

Il tour è stato annunciato sulla pagina Instagram della band, dove è stata confermata la lista delle date e dei luoghi. Per chi fosse interessato, può consultare l'elenco qui sotto:



10 giugno - Castello di Malahide - Irlanda



16 giugno - Open Air an der Emslandarena - Germania



18 giugno - Heartland Festival - Danimarca



20 giugno - Metronomo - Repubblica Ceca



21 giugno - Castello di Clam - Austria



24 giugno - Uscita Festival di Atene - Grecia



26 Giugno - La Prima Estate - Italia



28 giugno - Live is Live - Belgio



30 giugno - Waldbuhne - Germania



6 luglio - Jazz Open - Germania



9 Luglio - NOS Alive Festival - Portogallo



14 luglio - Festival de Nîmes - Francia



15 luglio - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Francia



17 luglio - Les Vieilles Charrues - Francia



31 luglio - Preston Park - Regno Unito



2 Agosto - Filmnachte am Elbufer - Germania



5 Agosto - Arena Pula - Croazia



7 agosto - Fortezza di Donji grad Kalemegadan - Serbia



9 Agosto - Summer Well Festival - Romania



13 agosto - Oya Festival - Norvegia



18 Agosto - Parco Kalnai - Lituania



21 Agosto - Cabaret Vert - Francia



23 Agosto - Königsplatz - Germania



25 agosto - Kunst! Rasen - Germania



28 agosto - Rock En Seine - Francia



