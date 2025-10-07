Gamereactor

Nick Cave & The Bad Seeds torneranno in Europa per un enorme tour nell'estate del 2026

Prenderà il via in Irlanda e terminerà in Francia.

Nick Cave & The Bad Seeds hanno annunciato che torneranno in Europa nel 2026 per un enorme tour da headliner. L'evento prenderà il via a giugno in Irlanda e porterà la band in tutto il continente prima di concludersi in Francia come parte di un'apparizione a Rock En Seine a fine agosto.

Il tour è stato annunciato sulla pagina Instagram della band, dove è stata confermata la lista delle date e dei luoghi. Per chi fosse interessato, può consultare l'elenco qui sotto:


  • 10 giugno - Castello di Malahide - Irlanda

  • 16 giugno - Open Air an der Emslandarena - Germania

  • 18 giugno - Heartland Festival - Danimarca

  • 20 giugno - Metronomo - Repubblica Ceca

  • 21 giugno - Castello di Clam - Austria

  • 24 giugno - Uscita Festival di Atene - Grecia

  • 26 Giugno - La Prima Estate - Italia

  • 28 giugno - Live is Live - Belgio

  • 30 giugno - Waldbuhne - Germania

  • 6 luglio - Jazz Open - Germania

  • 9 Luglio - NOS Alive Festival - Portogallo

  • 14 luglio - Festival de Nîmes - Francia

  • 15 luglio - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Francia

  • 17 luglio - Les Vieilles Charrues - Francia

  • 31 luglio - Preston Park - Regno Unito

  • 2 Agosto - Filmnachte am Elbufer - Germania

  • 5 Agosto - Arena Pula - Croazia

  • 7 agosto - Fortezza di Donji grad Kalemegadan - Serbia

  • 9 Agosto - Summer Well Festival - Romania

  • 13 agosto - Oya Festival - Norvegia

  • 18 Agosto - Parco Kalnai - Lituania

  • 21 Agosto - Cabaret Vert - Francia

  • 23 Agosto - Königsplatz - Germania

  • 25 agosto - Kunst! Rasen - Germania

  • 28 agosto - Rock En Seine - Francia

Hai intenzione di guardare Nick Cave & The Bad Seeds dal vivo in estate?

Jack Flynn / Shutterstock.com


