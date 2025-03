Nick Frost ha voluto interpretare Hagrid nello show HBO di Harry Potter

HQ

Mentre siamo ancora incerti su chi interpreterà il trio principale di Ron, Hermione e Harry Potter in persona, la serie HBO sta costantemente completando l'elenco del cast per la facoltà di Hogwarts, tra cui John Lithgow nei panni di Silente e Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton.

Ora, sembra che Nick Frost sia pronto a unirsi al roster, dato che è stato adocchiato per interpretare Hagrid nella prossima serie. Deadline riporta che HBO e Frost sono attualmente in trattative e crede che si stia avvicinando a un accordo, ma HBO ha rifiutato di commentare.

La scadenza è di solito piuttosto solida con questi rapporti, e mentre HBO afferma sempre che non farà alcun annuncio fino a quando tutti i dettagli non saranno finalizzati, sembra che le cose stiano andando piuttosto bene per Frost per interpretare Hagrid.

Pensi che Nick Frost sarebbe un buon Hagrid?