Nick Kyrgios attacca di nuovo Jannik Sinner, ma anche i suoi fan si stanno stancando del suo atteggiamento

HQ Nick Kyrgios è stato uno dei primi a reagire alla notizia che Jannik Sinner aveva riconfermato il suo preparatore atletico, Umberto Ferrara, licenziato lo scorso anno dopo la notizia della contaminazione da Clostebol del campione italiano. Fu sotto la sua supervisione che il fisioterapista di Sinner, Giacomo Naldi, contaminò accidentalmente Sinner, poiché quest'ultimo stava usando uno spray nelle sue mani che conteneva la sostanza proibita, che in seguito entrò nel corpo di Sinner. Kyrgios è stato uno dei giocatori più critici riguardo alla punizione morbida di Sinner sul suo caso di doping, accettando una squalifica di tre mesi che non gli ha impedito di giocare un Grande Slam. E ieri ha continuato a essere il suo flagello, dicendo che "sono stati giocati". "Ha riavuto lo stesso dottore, siamo stati presi in giro signore e signori". Ha anche reagito alla notizia sperando che si trattasse di una notizia di Tennis Centel, un account parodia. Tuttavia, anche tra i suoi seguaci, alcuni stanno iniziando a pensare che stia portando il suo rancore personale nei confronti di Sinner un po' troppo oltre. "Sembra che tu stia andando un po' oltre con questa caccia all'uomo, ad essere onesti", ha detto JoshDotCo. "Ci piacevi di più quando non ti lamentavi e non ti lamentavi degli altri giocatori. Se fossi stato un po' più disciplinato e ti fossi allenato di più invece di "perdere il contatto con lo sport", avresti fatto di più", ha detto Mini_CR. "Il mio ragazzo va avanti. Erano livelli uguali per migliorare il suo gioco? No. Sei bloccato, vai avanti. Sono un tuo fan ma è vecchio", ha detto Ben Dover. Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com