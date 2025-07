Nick Kyrgios dice di aver "disprezzato" Rafa Nadal e che le sue azioni "gli hanno dato dei brividi"

HQ

Rafa Nadal è stato uno dei tennisti più ammirati e rispettati, e il mondo del tennis era ai suoi piedi quando ha annunciato il suo ritiro alla fine dell'anno scorso, all'età di 38 anni, gravato da una lunga storia di infortuni. Tuttavia, non a tutti piaceva molto lo spagnolo, e uno di loro è uno dei giocatori più ribelli del tennis: Nick Kyrgios.

L'australiano è stato uno dei più grandi flagelli di Jannik Sinner da quando è stata annunciata la sua condanna al doping, ma l'italiano non è l'unico giocatore che Kyrgios non sopporta. A quanto pare, odiava anche Nadal, anche per i suoi manerismi: "Lo odiavo e lo disprezzavo così tanto quando lo vedevo andare in giro".

Kyrgios ha detto tutto questo, e molto altro, nel podcast Nothing Major, come riportato da Tennis 365. Almeno ha usato il suo odio per qualcosa di buono: la motivazione. "Era un ragazzo che mi ha sempre motivato", ha detto, anche se Kyrgios ha battuto Nadal solo tre volte, mentre Nadal lo ha battuto sei volte.

"Tutti nelle nostre accademie a casa lo idolatravano, dicevano: 'è un gran lavoratore, è questo e quello'. Ero tipo 'Non sopporto questo ragazzo'. Volevo mostrare alla gente che ci si può semplicemente divertire, essere rilassati e battere le persone in quel modo". Giusto, filosofie diverse... anche se sembra che l'odio irrazionale di Kyrgios includesse anche i suoi manierismi, quelle piccole azioni, quasi rituali, che faceva prima di servire. A quanto pare "gli hanno dato i brividi".