Nick Kyrgios è stato bandito per un mese dopo essere risultato positivo alla cocaina

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Nick Kyrgios può tornare a giocare a tennis dopo aver scontato la squalifica per risultato positivo alla cocaina, ridotta a un mese. A metà agosto è emersa la notizia che Kyrgios era risultato positivo alla cocaina durante un test al Mallorca Open, il 22 giugno. Kyrgios ha scritto una dichiarazione dicendo di assumersi la piena responsabilità e scusandosi con i fan, la famiglia, gli sponsor e tutti coloro che gli erano vicini

Oggi si è saputo che Kyrgios ha accettato una squalifica di un mese da parte dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA), che è già stata completata, il che significa che il giocatore australiano, 31 anni, è nuovamente idoneo alle competizioni.

La ragione della bassa sanzione è che l'ITIA ha accettato che abbia usato cocaina al di fuori delle competizioni. Kyrgios ha assunto la cocaina in un nightclub a Magaluf nelle prime ore del 20 giugno, prima del torneo. Avrebbe potuto rischiare una squalifica di tre mesi, ma questa è stata ridotta dopo l'ingresso in un programma di trattamento.