Nick Kyrgios offre un aggiornamento promettente e spera di ottenere la wildcard per gli Australian Open

HQ

Nick Kyrgios farà notizia nel tennis questa settimana, partecipando alla Battaglia dei Sessi contro Aryna Sabalenka (domenica 28 dicembre). Tuttavia, la sua battaglia per tornare nell'élite del tennis maschile potrebbe arrivare poco dopo, agli Australian Open, dove spera di ottenere un ingresso come wildcard.

L'australiano trentenne ha vinto sette titoli ATP in singolare, e la sua migliore posizione in un Grande Slam è stata la finale di Wimbledon, dove ha perso contro Novak Djokovic nel 2022. Da allora, una serie di infortuni lo ha portato a scendere al numero 673 del mondo e hanno ostacolato tutti i suoi tentativi di ritorno durante la stagione 2025.

Il suo periodo di classifica protetta è scaduto, quindi avrà bisogno di una wildcard per giocare agli Australian Open, ha detto il direttore del torneo Craig Tiley. E la decisione di concedergli una wildcard sarà presa solo se Kyrgios confermerà che è idoneo a giocare a Melbourne (tramite Tennis365).

Da parte sua, Kyrgios ha detto all'Australian Associated Press che si sente molto meglio. "Non so se chiamarlo un miracolo o altro, ma il mio ginocchio sembra essere diventato più giovane di un paio d'anni. Ieri sera ero con la mia massaggiatrice e il fisioterapista e qualcosa è davvero cambiato con il mio ginocchio. Non è gonfiore. Non è una sensazione negativa dopo una seduta."

Una partecipazione come wildcard agli Australian Open lo aiuterebbe a tornare nell'élite del tennis. Solo se i suoi problemi a polso e ginocchio non tornassero anche lui...