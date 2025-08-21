Nick Kyrgios si ritira dagli US Open

HQ

Poche ore prima del sorteggio per il singolare degli US Open, abbiamo un ritiro: Nick Kyrgios non giocherà a New York, probabilmente a causa del dolore al polso, poiché non si è mai completamente ripreso dall'infortunio.

Nick Kyrgios, il tennista australiano che una volta ha raggiunto il miglior numero 13 del ranking mondiale nel 2016, ha subito un infortunio al polso durante una sessione di allenamento nel giugno 2023, strappandosi il legamento scafolunato, e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico ricostruttivo. È tornato in campo l'ultimo giorno del 2024, perdendo contro Perricard al Brisbane International, ma da allora non è riuscito a prendere piede, ritirandosi dall'intero campo in terra battuta e in erba, compresi il Roland Garros e Wimbledon.

Dal Miami Masters di marzo, ha giocato solo una partita di doppio al Washington Open con Monfils, perdendo, e ora ha annunciato che salterà anche gli US Open. Sarebbe stata la sua prima apparizione agli US Open dal 2022, ma il 30enne dovrà aspettare un altro anno. Il suo posto sarà preso da un "lucky loser".

Kyrgios ha fatto notizia ultimamente, non per il suo gioco ma per le sue parole, dato che di recente ha criticato Rafa Nadal, dicendo che lo disprezzava, e stava ancora una volta inveendo contro Jannik Sinner, anche se alcuni dei suoi fan stanno iniziando a stancarsi del suo atteggiamento.