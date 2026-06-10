Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Nick Kyrgios vince la prima partita di singolare da marzo 2025, batte Moutet allo Stuttgart Open

Nick Kyrgios ha sconfitto Corentin Moutet 6-3, 6-4 allo Stuttgart Open.

HQ

Nick Kyrgios ha sconfitto Corentin Moutet 6-3, 6-4 nel turno degli ottavi di Stuttgart Open, un torneo ATP 250 su erba, che ha segnato una tappa importante: la sua prima vittoria in singolare dopo 15 mesi. L'australiano trentunenne sta subendo una serie di infortuni al polso e alle ginocchia, subendo molteplici interventi chirurgici, che lo hanno tenuto fuori dalla competizione per la maggior parte del 2023, 2024 e 2025, costringendolo a non essere classificato nell'ATP Tour. Nel 2022 è stato classificato fino al numero 6 al mondo e ha raggiunto la finale di Wimbledon.

L'ultima vittoria in singolare di Kyrgios è stata contro Mackie MacDonald nel marzo 2025, all'Indian Wells (che di per sé era stata la sua prima vittoria in quasi tre anni). Kyrgios ha battuto la numero 1 mondiale WTA Aryna Sabalenka lo scorso dicembre, in un match amichevole di "Battaglia dei Sessi" che ha ricevuto forti critiche.

Kyrgios, noto per il suo atteggiamento beffardo e senza filtri, non gioca da gennaio scorso. "Ci sono state così tante volte in cui pensavo: 'Perché sto giocando? Cos'altro devo fare?' E guardo voi ragazzi e questo è il motivo per cui gioco, quindi resterò ancora un po'", disse Kyrgios dopo la sua vittoria.

Kyrgios affronterà il giocatore giapponese Sho Shimabukuro giovedì.

Nick Kyrgios vince la prima partita di singolare da marzo 2025, batte Moutet allo Stuttgart Open
Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

This post is tagged as:

SporttennisNick Kyrgios


Caricamento del prossimo contenuto