Nick Kyrgios vince la prima partita di singolare da marzo 2025, batte Moutet allo Stuttgart Open

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Nick Kyrgios ha sconfitto Corentin Moutet 6-3, 6-4 nel turno degli ottavi di Stuttgart Open, un torneo ATP 250 su erba, che ha segnato una tappa importante: la sua prima vittoria in singolare dopo 15 mesi. L'australiano trentunenne sta subendo una serie di infortuni al polso e alle ginocchia, subendo molteplici interventi chirurgici, che lo hanno tenuto fuori dalla competizione per la maggior parte del 2023, 2024 e 2025, costringendolo a non essere classificato nell'ATP Tour. Nel 2022 è stato classificato fino al numero 6 al mondo e ha raggiunto la finale di Wimbledon.

L'ultima vittoria in singolare di Kyrgios è stata contro Mackie MacDonald nel marzo 2025, all'Indian Wells (che di per sé era stata la sua prima vittoria in quasi tre anni). Kyrgios ha battuto la numero 1 mondiale WTA Aryna Sabalenka lo scorso dicembre, in un match amichevole di "Battaglia dei Sessi" che ha ricevuto forti critiche.

Kyrgios, noto per il suo atteggiamento beffardo e senza filtri, non gioca da gennaio scorso. "Ci sono state così tante volte in cui pensavo: 'Perché sto giocando? Cos'altro devo fare?' E guardo voi ragazzi e questo è il motivo per cui gioco, quindi resterò ancora un po'", disse Kyrgios dopo la sua vittoria.

Kyrgios affronterà il giocatore giapponese Sho Shimabukuro giovedì.