Nicki Minaj si dichiara la "fan numero uno" di Trump

HQ

Nicki Minaj si è pubblicamente dichiarata la "fan numero uno" di Donald Trump durante un'apparizione con il presidente degli Stati Uniti a Washington, DC, dove ha anche mostrato un visto "gold card" di Trump appena rilasciato.

La rapper nata a Trinidad e Tobago si è unita a Trump sul palco a un evento del Dipartimento del Tesoro, pubblicando poi immagini della gold card (un programma di residenza accelerata introdotto a dicembre) dicendo di essere in fase di finalizzare i documenti per la cittadinanza.

Il programma concede la residenza negli Stati Uniti e un percorso verso la cittadinanza ai richiedenti benestanti in cambio di un pagamento di 1 milione di dollari più una commissione di elaborazione. Il programma ha ricevuto critiche per aver avviato parallelamente a un'applicazione più severa dell'immigrazione e proteste in corso legate a recenti incidenti mortali che hanno coinvolto agenti dell'immigrazione (incluso l'uccisione di Alex Pretti).

Il rapper aveva precedentemente criticato le politiche sull'immigrazione dell'era Trump e ha parlato del suo arrivo negli Stati Uniti da bambino. Nonostante questa storia, ha elogiato la leadership di Trump all'evento e ha detto che non avrebbe permesso agli oppositori di "bullizzarlo". L'apparizione arriva mentre la politica sull'immigrazione rimane un punto critico nella politica e nel dibattito pubblico statunitense...