Nicktoons & The Dice of Destiny rivelato al Summer Game Fest

Come parte della vetrina in corso Summer Game Fest, lo sviluppatore GameMill Entertainment è apparso per rivelare un nuovo gioco di ruolo d'azione che utilizza molti personaggi di Nickelodeon.

Considerato come Nicktoons & The Dice of Destiny, questo gioco riunisce molti eroi di Nickelodeon per un'avventura dall'alto verso il basso con elementi fantasy e combattimenti in tempo reale. Possiamo aspettarci apparizioni da SpongeBob SquarePants (è questo il gioco trapelato da prima?) e altro ancora, e si dice che il gameplay sia per tutte le età.

Dai un'occhiata al trailer e alla descrizione del gioco qui sotto. Verrà lanciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch questo autunno.

"Nicktoons & The Dice of Destiny è un vibrante mashup che abbraccia l'universo e che porta gli iconici eroi di Nickelodeon in un mondo di tropi in stile fantasy e azione RPG in tempo reale. Tira i dadi e tuffati in un'avventura selvaggia e ricca di azione con SpongeBob e altri personaggi di Nickelodeon! Preparati a battaglie epiche, ambienti dinamici e momenti riconoscibili dei personaggi, il tutto con un'esperienza di gioco coinvolgente per giocatori di tutte le età.