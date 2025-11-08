Nicktoons & The Dice of Destiny imposta la data per il lancio di Nintendo Switch 2

HQ

Buone notizie, Nintendo Switch 2 utenti. Un altro gioco recente che ha debuttato senza un'edizione Switch 2 arriverà presto sul sistema successore ibrido. Dopo il lancio in precedenza su quasi tutte le piattaforme, GameMill Entertainment porterà Nicktoons & The Dice of Destiny a Switch 2, il giorno successivo all'arrivo di Metroid Prime 4: Beyond.

Sì, il 5 dicembre potrai dare un'occhiata al gioco di ruolo d'azione fantasy per famiglie. Funzionerà a 1240p sulla piattaforma e a 60 fps e offrirà illuminazione migliorata, effetti particellari, anti-aliasing e altro ancora. Coloro che possedevano la versione originale Switch del gioco saranno anche felici di sapere che l'edizione Switch 2 sarà disponibile come aggiornamento gratuito delle prestazioni, il che significa che non è necessario sostenere alcun costo aggiuntivo per ottenere i vantaggi extra.

L'unico problema che vale la pena sapere per l'edizione Switch 2 è che debutterà fisicamente e digitalmente come Game-Key Card, il che significa che non sarà tutto memorizzato su una cartuccia fisica. Con tutto questo in mente, dai un'occhiata al trailer dell'edizione Switch 2 qui sotto.