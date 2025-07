Nico Hulkenberg si congratula con i piloti di F1 dopo il suo primo podio in 15 anni

HQ

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone lo scorso fine settimana ha avuto un grande protagonista. E non sto parlando dei piloti della McLaren Lando Norris o Oscar Piastri, né di Max Verstappen, che ha avuto un testacoda che lo ha spinto fuori dal podio. Mi riferisco al veterano Nico Hülkenberg, che dopo 242 iscrizioni e 239 partenze in gara dal 2010, ha finalmente conquistato il suo primo podio.

Hülkenberg, che attualmente corre per il team di F1 Kick Sauber, è partito in P19 ed è arrivato terzo, una masterclass che mostra quanto la Sauber sia migliorata dopo aver introdotto un pacchetto di aggiornamento il mese scorso: Hulkenberg è salito dalla P16 al quinto in Spagna, dalla P13 all'ottava in Canada e dalla P20 alla nona in Austria.

Questo è anche il primo podio della Sauber dal 2012, quando Kamui Kobayashi finì terzo in Giappone. L'atmosfera era quindi festosa ed emotiva in casa Sauber, con il team principal Jonathan Wheatley che lo ha descritto come "il podio più atteso nella storia della F1".

Lo stesso Nico si è detto "estasiato", elogiando il suo lavoro di squadra, attribuendo il suo successo alle condizioni meteorologiche. "Penso che se fosse stata una gara asciutta, la giornata sarebbe stata molto diversa per noi, ma abbiamo sfruttato al meglio le condizioni e colto ogni opportunità".

Nel frattempo, tutti i piloti di F1 in griglia si sono congratulati con Nico per il suo terzo posto, incluso il suo principale inseguitore Lewis Hamilton, deluso dal fatto di essere stato tenuto a bada per la maggior parte della gara (tramite F1.com). Uno dei piloti che lo ha lodato di più è stato Carlos Sainz, ex compagno di squadra alla Renault nel 2018: "Per me il fatto che la gente continuasse a maledirlo, il fatto che non avesse nessun podio, per me era del tutto irrilevante. Per me, è sempre stato uno dei primi cinque piloti in griglia ogni volta che è stato in F1, il suo livello di talento e l'esecuzione della gara sono incredibili".

Oscar Piastri, che è arrivato secondo, ha detto che il risultato di Nico "è stato il momento clou della giornata" nonostante la sua delusione per il suo secondo posto dietro a Lando Norris dopo una penalità di dieci secondi, e Max Verstappen ha detto che "la gara non è stata così piacevole per me, ma è stato bello vedere Nico ottenere il suo primo podio e sono sicuro che festeggerà stasera".

Nei suoi 15 anni in Formula 1, Nico Hülkenberg ha corso anche per Williams, Force India, Renault, Racing Point e Haas. Ha inoltre preso parte all'edizione 2015 della 24 ore di Le Mans, vincendo la gara di durata con Nick Tandy e Earl Bamber.