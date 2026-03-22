Nico O'Reilly regala la vittoria al Manchester City nella EFL Cup, battendo l'Arsenal

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Il Manchester City ha sconfitto l'Arsenal conquistando la sua quinta EFL Cup. Nico O'Reilly ha segnato due gol in quattro minuti nel secondo tempo per aiutare il Man City a sollevare il primo titolo in due anni, dall'ultimo titolo di Premier League nel 2023/24.

Questo rende il Manchester City la seconda squadra più premiata della League Cup, dietro al Liverpool, con nove vittorie e, sorprendentemente, solo una finale persa, nel 1974. L'Arsenal dovrà aspettare ancora per la Carabao Cup: le uniche due vittorie arrivarono nel 1987 e nel 1993.

Ora la domanda più importante: questa vittoria sarà una motivazione in più per Guardiola e i suoi uomini a ribaltare la lega? L'Arsenal guida in Premier League con nove punti di vantaggio sul Manchester City, con una partita in meno. Il Manchester City potrebbe ridurre il distacco a sei punti in parità... e tra un solo mese, il 19 aprile, il Manchester City ospiterà un duello con l'Arsenal all'Etihad.

Pensi che anche il Manchester City possa vincere la Premier League a fine stagione?