Nicolas Cage affronta il diavolo nell'orrore biblico The Carpenter's Son

La storia di Gesù non funzionerebbe mai come un film dell'orrore... O lo farebbe? Tienimi la birra, dice Lotfy Nathan, che con The Carpenter's Son è riuscito a tessere insieme qualcosa di audace e unico, con nientemeno che Nicolas Cage nel ruolo di Joseph.

Questo primo trailer ci offre uno scorcio dell'oscurità e della follia che ci aspettano, con lo stesso Nathan che cita l'ispirazione dal Vangelo dell'infanzia di Tommaso, un testo apocrifo che descrive l'infanzia di Gesù in versioni alternative oltre ai vangeli canonici.

Il risultato sembra essere una fusione di generi deliziosamente contorta ma tagliente in cui la religione incontra l'orrore gotico e soprannaturale. Aspettatevi strani avvenimenti, figure oscure, profonde domande spirituali e, naturalmente, Satana stesso, in carne e ossa. L'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 14 novembre 2025 e, non sorprende che il film abbia già suscitato polemiche tra i credenti. Ma come per tante storie del genere horror, sono spesso le idee più provocatorie a persistere più a lungo.

Tutti i segnali indicano che The Carpenter's Son sta diventando un importante punto di discussione, specialmente all'interno dei circoli cristiani. E finché il cast, guidato da Cage, riuscirà a fornire la stessa intensità suggerita nel trailer, questo potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente speciale. Guarda il trailer qui sotto.