Nicolas Cage è il protagonista dell'horror biblico The Carpenter's Son

Nicolas Cage ha interpretato innumerevoli ruoli nel corso degli anni, ma presto metterà alla prova il suo talento per apparire in un film horror biblico noto come The Carpenter's Son. Questo film ruota attorno a un protettore, il Carpenter di Cage, che ha il compito di proteggere un ragazzo che possiede poteri immensi, con l'avvertenza che il ragazzo si ribella a questa protezione e inizia a usare le sue abilità per innescare eventi orribili.

Il film è considerato una rivisitazione contorta dell'infanzia di Gesù, poiché è ambientato nell'Egitto romano ed è ispirato al Vangelo dell'infanzia di Tommaso. Mentre Cage appare come Carpenter, Noah Jupe assume il ruolo del ragazzo, mentre FKA Twigs assume i doveri della madre del ragazzo.

Non conosciamo ancora la data di uscita definitiva per The Carpenter's Son, ma il recente teaser trailer afferma che il film uscirà nell'autunno 2025 d.C., ovvero nei prossimi mesi. Per un assaggio di ciò che offrirà, potete vedere il primo assaggio del film qui sotto.