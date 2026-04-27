Nicolas Cage si muove per le strade di New York nel nuovo Spider-Noir trailer

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Un mese prima dell'uscita su Amazon Prime Video, abbiamo il trailer completo della prossima serie Spider-Noir, in cui Nicolas Cage riprende il ruolo di Ben Reilly, un personaggio che ha interpretato in Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018. Invece di tornare al mondo animato, però, Reilly è tornato in versione live-action, mantenendo le strade piene di crimini di New York il più sicure possibile.

Quando l'amico di un cantante scompare, Reilly si imbatte in un caso molto più grande di quanto avesse immaginato. Di fronte ad alcuni dei criminali più letali di New York, conterà sui suoi sensi di Aranio potenziati, la forza, il lancio di ragnatele e altro ancora per uscire da questa audace avventura. La galleria dei furfanti di Spidey è in piena forza, con finora svelati Sandman, Silvermane, Tombstone e Megawatt.

Spider-Noir si unirà ad Amazon Prime Video il 27 maggio, con otto episodi nella sua stagione di debutto. Si ritiene che, se il debutto andrà bene, Amazon e Sony pianificheranno in futuro altri serie spin-off in questo stile. Forse questa è la strada giusta per Spider-Man, dopo che creare una serie di film sui cattivi non ha davvero funzionato a favore di Sony.