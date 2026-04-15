Nicolas Cage tornerà come Longlegs in un nuovo film per Paramount

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Un paio d'anni fa, Osgood Perkins e Neon hanno attirato l'attenzione di innumerevoli fan durante il teaser e la campagna di marketing per Longlegs, quando siamo rimasti catturati e terrorizzati dal film horror. Poi è uscito il film e ha visto Nicolas Cage interpretare il serial killer che dà il senso molto diverso da ciò che spesso vediamo nel celebre attore.

Longlegs è stato un grande successo per la piccola casa di produzione di Neon, generando 128 milioni di dollari di vendite al botteghino con un budget di 10 milioni, e chiaramente il suo successo ha attirato l'attenzione di pesci più importanti, dato che ora The Hollywood Reporter ha dichiarato che Longlegs farà un ritorno per un altro film, che questa volta sarà prodotto da Paramount invece che da Neon.

Non è chiaro come sarà questo Longlegs seguito considerando la conclusione del film originale e il destino del personaggio di Cage, ma ci viene detto che Cage riprenderà i suoi ruoli di inquietante Longlegs, con Perkins che tornerà persino come regista e sceneggiatore del progetto.

Quello che viene detto direttamente è che non si tratta di un sequel, ma semplicemente di una storia "ambientata nell'universo Longlegs, il che significa che è meglio prepararsi per un altro universo cinematografico...